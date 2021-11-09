Врач назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

В течение ближайшей недели заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато, а через две-три недели начнётся снижение, стремительный рост цифр заболевших и умерших приостановится. При этом о значительном снижении заболеваемости можно будет говорить только после того, rак у значительного числа граждан появится иммунитет против штамма «дельта». Об этом в интервью ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, в течение недели в РФ ожидается превращение пика заболеваемости в плато. Этому будт способствовать введённые ограничительные меры в регионах.

А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму «дельта», в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму «дельта», — рассказал медик.

По словам Жемчугова. текущая эпидемическая ситуация в РФ связана с тем, что сейчас ковидом болеют те, кто недавно уже перенёс заболевание, но потом оказался уязвим для штамма «дельта». Учитывая, что все вакцины сделаны на основе первого, «уханьского», штамма коронавируса, их эффективность относительно «дельты», сильно изменившегося за счёт мутаций, снизилась на 30-40%.

С учетом этого, а также с пробуксовкой из-за того, что вакцинированные и переболевшие давно сейчас могут снова болеть в легкой форме, у нас складывается такая эпидобстановка, — пояснил врач.

В целом же, по мнению врача, в будущем данный коронавирус может исчезнуть из жизни людей, как это случилось с его предшественниками: возбудителями атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Для этого необходимо только, что большая часть населения вакцинировалась и новых штаммов коронавируса не появлялось, а вакцины действовали хотя бы как на нынешнем уровне. Тогда вирус может уйти в животную седу, но будет возвращаться, если уровень коллективного иммунитета упадёт. Как часто это будет происходить, сказать сложно.

Второй вариант — вирус вообще исчезнет, как когда-то было с возбудителем атипичной пневмонии в 2001 году и в 2009 с MERS. Они исчезли, никто их найти не может. И третий вариант — он останется среди людей, но будет течь волнами, как грипп. Будет мутировать и станет еще одной сезонной инфекцией, — расказал врач.

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