Врач-эндокринолог связал шум в ушах со смертельными заболеваниями

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Шум в ушах может свидетельствовать о наличии у человека опасного заболевания. Об этом заявил врач-эндокринолог Михаил Заботин.

По его словам, людям стоит беспокоиться, когда звуковые ощущения продолжаются более пяти минут и у них нет очевидного источника. По-научному шум в ушах называется тиннитусом. Он может возникать при возрастных изменениях в организме, к которым относятся атеросклероз сосудов, высокий уровень «плохого» холестерина, сахарный диабет второго типа и повышенное артериальное давление. Также шум возникает у людей с дислипидемией. Эта болезнь вызывает нарушение нормального обмена веществ, при котором возникает аномалия матаболизма жирных соединений и их избыточное накопление в организме.

Если человек слышит звон в ушах, это может свидетельствовать о наличии проблем с позвоночником, говорить о черепно-мозговой травме, раке шеи или головного мозга. У человека также могут быть хронические болезни зубов и лор-органов.

Чаще всего проблемы с шумом в ушах испытывают люди старше 55 лет. По статистике среди этой возрастной группы такая проблема возникает у 10–20% из них. Высокий риск развития тиннитуса у людей, которые регулярно принимают антибиотики или проходят курс химиотерапии. Шум в ушах возникает у людей, которые постоянно испытывают стресс или подвержены ипохондрическому состоянию.

Доктор отметил, что практически всегда шум является субъективным, поэтому самый высокопрофессиональный врач с помощью современной аппаратуры может не услышать этот шум. Часто для лечения тиннитуса рекомендуют расслабляющие методы лечения.

Скажем, лекарственная терапия, психотерапия, электросон, другие физиотерапевтические методы лечения, иглоукалывание способны в какой-то мере снизить повышенную тревожность, — отметил Заботин, сообщает «Слово и дело».

В особых случаях специалисты используют МРТ головного мозга, делают пациенту УЗИ брахиоцефальных сосудов или электорэнцефалографию.

Заботин рекомендует вести здоровый образ жизни, питаться здоровой пищей, поддерживать нормальную массу тела, а также иметь адекватную возрасту и состоянию здоровья физическую нагрузку.

Не лишним будет также высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, сохранять позитивный настрой и минимум раз в год проходить диспансеризацию и лабораторный контроль, — подчеркнул доктор.

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