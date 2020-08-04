ВОЗ: вероятность инфицирования младенца через грудное молоко низка

https://static.news.ru/photo/4549536a-d641-11ea-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Младенцы с низкой вероятностью могут заразиться коронавирусом через грудное молоко, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует инфицированным матерям прекращать кормление грудью.

Об этом на брифинге заявил глава подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун.

Это не означает, что это невозможно, но это было бы исключительно редким событием. Рекомендация ВОЗ состоит в том, что грудное вскармливание следует продолжать, — сказал Грумер-Страун.

Он подчеркнул, что в мире ещё не было задокументировано подобных случаев передачи болезни.

Кроме того, он напомнил, что у детей заражение коронавирусной инфекцией проходит в лёгкой форме независимо от причины инфицирования.

Как ранее писал NEWS.ru, исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа на детях планируется начать в январе – феврале 2021 года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.