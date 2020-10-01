Власти Москвы опровергли сообщение о недостоверной статистике по COVID-19

https://static.news.ru/photo/ae6cf24c-03ec-11eb-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что информация о недостоверности сентябрьской статистики по распространению коронавируса в Москве ничем не подкреплена и не имеет под собой оснований.

По факту публикации BAZA о том, что статистика заболевших коронавирусом в Москве недостоверна, департамент здравоохранения выступает с официальным опровержением. Скачкообразные, по словам корреспондента, данные заболеваемости в сентябре абсолютно не говорят о том, что статистика фальсифицирована, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Подобные колебания в статистике характерны для течения эпидемий в крупных городах, отмечают в столичном департаменте.

В сообщении отмечается, что в июле статистика по распространению COVID-19 также была неравномерной.

С 10 по 15 июля в Москве также был скачок заболеваемости, после чего число заболевших снова пошло на спад. Особенно заметны скачки в период с конца апреля. Первые две недели число новых случаев за семь дней дважды практически удвоилось, затем темп роста чуть замедлился и снова резко вырос, — поясняют в департаменте здравоохранения.

Также власти города опровергли информацию о том, что во время первой волны распространения COVID-19 в Москве не было необходимости вводить строгий режим самоизоляции. По мнению департамента, именно принятые меры позволили сдержать болезнь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Москвы Собянин надеется обойтись без жёстких мер сдерживания коронавируса во время второй волны пандемии.