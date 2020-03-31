https://static.news.ru/photo/f8afdeba-7368-11ea-8263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о том, что у выздоровевших от COVID-19 не формируется иммунитет и они снова могут заразиться, совершенно не соответствует действительности. Об этом сообщила врач-вирусолог Галина Червонская.

Она пояснила, что такие выводы были сделаны из-за того, что первые тесты на коронавирус показывали ложный результат.

Как выяснилось позже, первые пациенты, у которых выявили новый коронавирус, были здоровы, просто тесты показывали ложноположительный результат. Затем эти так называемые заражённые пациенты благополучно выздоравливали, возвращались к повседневной жизни и после этого заражались, — цитирует Червонскую РИА Новости.

Вирусолог при этом подтвердила, что у всех выздоровевших иммунитет к COVID-19 остаётся на всю жизнь. Червонская при этом отметила, что коронавирус является «обычным острым респираторным заболеванием», многими типами которого люди уже переболели.

От обычного человеческого коронавируса, который вспыхнул в 2002 году, в результате пневмонии смертность среди пожилых пациентов составила десять процентов, что намного превышает нынешние цифры, — указала специалист.

При этом Червонская призвала не верить слухам о COVID-19, в число которых входит и то, что он поражает иммунную систему, как и ВИЧ. Возникли они из-за того, что коронавирус лечат антиретровирусными препаратами, которые принимают больные с ВИЧ. Именно поэтому многие стали думать, что эти заболевания схожи.

Вирусолог сравнила нынешнюю пандемию с эпидемией свиного гриппа в 2009 году, когда из-за быстрой мутации вируса эпидемия длилась очень долго. При этом Червонская не исключила, что то же может произойти и с новым китайским коронавирусом. Однако сейчас, по словам врача, COVID-19 мутирует не так активно, а его возбудитель не настолько силён, как у свиного гриппа.

Как писал NEWS.ru, ранее в НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве.