Вирусолог поспорил с выводами депздрава Москвы о коллективном иммунитете

https://static.news.ru/photo/fe2610e0-9d29-11ea-b792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов поставил под сомнение выводы департамента здравоохранения Москвы о коллективном иммунитете к коронавирусу.

Исследования по оценке иммунного статуса людей и изучения коллективного популяционного иммунитета только начались. Поэтому абсолютно рано и некорректно говорить о том, что что-то они выявили, — цитирует вирусолога «Говорит Москва».

Викулов призвал воздержаться от поспешных выводов и обратить внимание на факторы, которые сопутствовали заболеванию.

Как писал NEWS.ru, московские власти начали массовое тестирование на антитела к COVID-19, пообещав, что не станут ограничивать передвижение людей с положительными результатами.