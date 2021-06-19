Вирусолог посоветовал прививать детей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/902d6886-d1fd-11eb-9278-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рекомендовал начать вакцинацию детей от коронавируса. Появляются новые штаммы, они обладают более высокой заразностью, поэтому дети также подвержены опасности, приводит мнение эксперта URA.RU.

Учёный считает , что исследования покажут, какие вакцины лучше подойдут для детей. Вирусолог не видит проблем с препаратами, которые имеются в наличии сейчас, но их в любом случае надо изучить перед принятием решения.

Раньше дети почти не болели нулевым (уханьским) штаммом. Но есть впечатление, что эти заразные штаммы настолько хорошо липнут на рецепторы, что даже относительно малого количества молекул рецептора достаточно, чтобы они вызвали заболевания. Начинают болеть молодые, опасность заболевания детей есть, — пояснил свою точку зрения Аграновский.

Что касается побочных эффектов от вакцинации, то у детей они такие же, как у взрослых.

Как сообщалось ранее, российские вирусологи рассказали о риске новой опасной пандемии. По их мнению, спровоцировать стремительное распространение может оспа обезьян.