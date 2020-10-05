Вирусолог перечислил самые опасные по заражению коронавирусом места

https://static.news.ru/photo/a0175a54-070f-11eb-91ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский перечислил места, которых стоит избегать в период пандемии COVID-19.

По его словам, прежде всего речь идёт об общественном транспорте.

Если в общественном транспорте много народу (а с этим бороться никак невозможно), он является местом повышенной опасности, — отметил Аграновский в беседе с URA.RU.

Также следует воздержаться от посещения небольших магазинов. Чем меньше их площадь — тем большую опасность они представляют.

На третьем месте по опасности располагаются заведения общественного питания. Так, соблюдение мер по профилактике распространения коронавируса не исключает контакты с другими посетителями.

Дополнительно Аграновский выделил образовательные учреждения, которые не переведены на дистанционную форму обучения. Эксперт также призвал россиян воздержаться от семейных сборов.

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