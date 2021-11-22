Вирусолог объяснил снижение смертности от коронавируса в мире

Количество летальных исходов от коронавируса начало снижаться во всём мире благодаря массовой вакцинации населения и достижениям медиков, которые научились более эффективно бороться с заболеванием, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, смертность удалось снизить в том числе благодаря применению лекарств, которые разжижают кровь и снимают воспаление, передаёт телеканал «360».

Вакцинация влияет на коронавирус, это определённо. Если мы посмотрим на вакцинацию в Европе, то сделанные прививки оказали значительное влияние. Это то, что сильнее всего бросается в глаза. Но есть и другие факторы, — отметил Альтштейн.

Он добавил, что пандемия движется по миру волнами и наибольшая смертность была зарегистрирована именно в первую волну COVID: в апреле, мае и июне 2020 года. По его словам, смертность составляла от 5% до 15% по всему миру, сейчас же этот показатель упал до 2%.

То есть была тенденция, что без вакцины летальность была максимальная в первые месяцы, а потом она снижалась и законсервировалась на уровне 2%, — пояснил вирусолог.

Согласно Альтштейну, сейчас медики научились более эффективно противостоять коронавирусу, используя новые лекарства, разжижающие кровь и снимающие воспаление в организме.

Ранее Россия вновь побила антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки в стране от инфекции скончались 1254 человека.