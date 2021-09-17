Вирусолог назвал неуязвимых для коронавируса людей

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Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что те, кто переносит COVID-19 бессимптомно, менее заразны, чем болеющие коронавирусом в лёгкой и тяжёлой формах. По его мнению, это связано с тем, что эти люди не являются носителями вируса, хотя у них и идёт вирусовыделение, сообщает URA.RU.

Период заразности у бессимптомников короче, от двух до четырёх дней, так как вирус у них в организме исчезает быстрее, в то время как у остальных длится от семи до десяти...