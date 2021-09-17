Вирусолог назвал неуязвимых для коронавируса людей

Те, кто болеет простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Но это не делает их неуязвимыми после выздоровления. Об этом URA.RU сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.
Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело, — рассказал Чумаков.
Он объяснил, почему человек не может заразиться вторым вирусом. Организм заболевшего выделяет противовирусный белок интерферон.
Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала о том, сколько раз в год допустимо болеть ОРЗ и ОРВИ. Для взрослых эта «норма» составляет три раза в год, а для детей — до пяти. Снизить число таких заболеваний можно за счёт закаливания, и его лучше начинать летом.