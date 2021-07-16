Вакцинированным от COVID рассказали, когда можно делать уколы красоты

Врач — пластический хирург Халиль Зиятдинов в беседе с NEWS.ru рассказал, когда вакцинированным от коронавируса пациентам можно делать уколы красоты. Он назвал два пути, как избежать аллергической реакции до и после прививки от COVID-19.

Своим пациентам перед процедурами специалист рекомендует два препарата. В сочетании друг с другом они исключают аллергические реакции, понижение давления пациента, а также возникновение отёка.

Если человеку сделали вакцину и человек после этого пришёл и сделал себе гиалуронку, у него может возникнуть нежелательная реакция. А комплекс этих препаратов такой исход исключает, — отметил Зиятдинов.

Второй вариант, в случае отказа от приёма препаратов, — ожидание.

Если пациент не хочет принимать препараты, то я рекомендовал бы выждать три недели после вакцинации. После этого уже можно начать с чего-то простого, например, мезотерапии губ. Если никаких аллергических реакций не будет, то, в принципе, дальнейшее увеличение можно делать с помощью гиалуронки — это будет безопасно, — пояснил врач.

Пластический хирург также добавил, что правило трёх недель работает и до вакцинации. Оно едино и действует для всех категорий пациентов, заключил Зиятдинов.