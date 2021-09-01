В США с весны выбросили 15 млн доз вакцины от коронавируса

Аптечные сети и местные власти США с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на правительственные данные.

В частности, аптечная компания Walgreens отчиталась о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS — о 2,3 млн, аптеки корпорации Walmart — о 1,6 млн, компании Rite Aid — о 1,1 млн. Министерства здравоохранения штатов тоже выбрасывали вакцину, но в меньших объёмах. Телекомпания отмечает, что число выброшенных доз вакцин незначительно по сравнению с количеством использованных — всего с начала вакцинации их в США насчитывается более 368 млн.

Как указывает NBC, предоставленные властями данные неполны и не содержат информации о некоторых штатах и учреждениях. Кроме того, в правительственных документах не уточняется, почему дозы вакцин не были использованы. Это может происходить из-за повреждения ампул, нарушения условий хранения или по другим причинам.

Одним из факторов, способствующих этому, является способ упаковки вакцин. Большинство их выпускается во флаконах, рассчитанных на одну дозу, однако во флаконе вакцины Moderna содержится до 15 доз, во флаконе Pfizer — до шести, а Johnson & Johnson — до пяти доз. Если клиенту требуется лишь одна доза, остальные по правилам необходимо выбросить через 6-12 часов после использования флакона.

Пресс-секретарь Центров по контролю и профилактике заболеваний США Кристен Нордлунд заявила, что доля выброшенных вакцин остается чрезвычайно низкой, что свидетельствует о тесном партнёрстве между федеральным правительством, юрисдикциями и поставщиками вакцин, которые намерены привить как можно больше людей. Между тем эксперты отмечают, что США потратили впустую гораздо больше доз вакцины, чем имеется во многих более бедных странах. По их словам, богатые страны покупают большое количество вакцины для себя и передают её более бедным странам только в случае образования излишков.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что до конца года в РФ могут быть запущены «вакцинные» туры для иностранных туристов. Туристам из 60 стран могут предложить четыре прививки — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак».