В России выявили ещё 5159 заболевших COVID-19

https://static.news.ru/photo/4643e872-d626-11ea-afbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За последние сутки в России выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперштаб.

Больше всего диагнозов врачи поставили в Москве — 691, следом идут Свердловская область — 182 случая, Ханты-Мансийский АО — 177 случаев, Московская область с 161 инфицированным и Санкт-Петербург, где выявили ещё 158 заболевших.

За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7878 пациентов.

С начала эпидемии в стране коронавирусную инфекцию выявили у 861 423 человек, в 14 351 случае болезнь закончилась летальным исходом, 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходит лечение 185 601 человек.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в сентябре 2020 года три российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцины от коронавируса. Она разработана центром им. Гамалеи, писал NEWS.ru.