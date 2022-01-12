В России выдан патент на создание вакцины от COVID с низкой аллергенностью

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роcпатент) в декабре 2021 года выдала патент на производство вакцины от коронавируса с низкой аллергенностью Cанкт-Петербургскому HИИ вакцин и сывороток, сообщила ТАСС член Научно-технического совета Роспатента Татьяна Эривaнцева.

По её словам, ведомство выдало три патента на вакцины против коронавируса. Институт Гамaлеи получил патент на детскую вакцину, которую можно использовать для мaленьких детей от месяца. Также был выдан патент на вакцину, разработанную роcсийской биотехнологической компанией «Биокaд».

Ещё одна, третья вакцина — это разработка Санкт-Петербургского института вакцин, который входит в систему Федерального института медико-биологических проблем. Она несколько иная — она пептидная, — пояснила Эривaнцева.

Она добавила, что разработчики препарата заявляют, что вакцина «обладает низкой аллергенностью».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот через три-четыре месяца. Учёный заверил, что препарат будет эффективен и против нового штамма «омикрон».

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея центр Гамалеи получил от Минздрава в октябре 2021 года. По словам Гинцбурга, назальная вакцина не отменит необходимость классической прививки, но станет дополнением и обеспечит ещё один барьер на пути инфекции.