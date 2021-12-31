Гинцбург назвал сроки выпуска в массовый оборот назальной вакцины

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда будет доступна для массового пользования назальная вакцина от коронавируса. В гражданский оборот препарат поступит через три-четыре месяца, пишет ТАСС.

Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре, — цитирует агентство учёного.

Микробиолог заверил, что эта вакцина буде эффективна и против нового штамма «омикрон».

Итоги лабораторных исследований говорят о том, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона». Естественно, и в назальной форме вакцина тоже будет эффективна, — пояснил специалист.

Назальная вакцина не отменит необходимость обычной прививки от коронавируса, а станет дополнением к ней. Спрей помогает создать местный иммунитет в носоглотке и образовать дополнительный барьер для вируса. Продавать назальную вакцину «Спутник V» начнут уже в I квартале.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале испытаний назальной вакцины от коронавируса. Микробиолог добавил, что исследование вакцины будет проходить на привитых и не прошедших вакцинацию участниках.