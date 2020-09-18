В Роспотребнадзоре предупредили о возможности COVID стать сезонной болезнью

https://static.news.ru/photo/7850f2da-f974-11ea-9dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора отметили снижение летальности коронавируса с 7,2% до 3,2% при увеличении потенциала для распространения. Это, вероятно, свидетельствует об адаптации COVID-19 к человеческой популяции.

С третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств, — сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.

Роспотребнадзор подчёркивает, что это может привести к тому, что коронавирус может стать сезонной инфекцией.

Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ, — считают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что исследования Роспотребнадзора не выявили следов COVID-19 в замороженных продуктах.