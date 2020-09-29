В НИЦ Гамалеи рассказали, кто не может быть переносчиком COVID-19

https://static.news.ru/photo/33d328a8-027a-11eb-8560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Человек, который правильно привит, не сможет заражать окружающих коронавирусом. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Человек, сделавший прививку, если он правильно привит и у него образовались нейтрализующие антитела в определённом количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то причине, это небольшая категория людей, обычно бывает 5–10%, то можно считать, что хотя он и прививался, но не стал привитым, то такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции, — отметил Гинцбург в эфире радиостанции «Вести ФМ».

29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Прирост заболеваемости в течение суток вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. Таким образом, за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ранее учёные назвали особенности распространения COVID-19 в Москве и Петербурге.