https://static.news.ru/photo/d193e0e2-4974-11ea-9a21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за участившихся случаев ОРВИ и для профилактики заболевания коронавирусом в Хабаровске вводится масочный режим.

В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики — все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим количеством людей, — говорится в сообщении администрации.

Маски необходимо носить в помещениях, на улице — не обязательно. Менять маски следует каждые два часа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса.

Представители организации подчеркнули, что маска может снизить риск заражения, однако она должна использоваться вместе с другими превентивными мерами. Среди них — гигиена рук и соблюдение дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.

Как писал NEWS.ru, в Смоленской епархии РПЦ предупредили о мошенниках, продающих амулеты и «освящающих» маски от коронавируса. Объявление от «шаманов» появилось в Интернете.