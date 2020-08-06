Учёные сообщили, что некоторым людям опасно регулярно вставать рано утром

https://static.news.ru/photo/0a387d8a-d85a-11ea-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio_Scott /pixabay.com

Учёные провели исследование и выяснили, что некоторым людям очень вредно постоянно вставать рано утром.

Исследователи пояснили, что люди делятся на три хронотипа: «сова», «жаворонок» и «голубь». «Жаворонки» — это те, кто продуктивен с утра, «голуби» наиболее активны днём, а «совы» — в вечернее время.

Как сообщает портал medicinform.net, люди с хронотипом «сов» могут испытывать проблемы со здоровьем при регулярном раннем подъёме.

Практически в половине случаев, хронотип человека определяется на уровне генов. Иными словами, если родители были так называемыми совами, то шанс, что и ребёнок будет придерживаться этого же режима, равен почти 50%. В своём новом исследовании учёные обнаружили, что наиболее опасная ситуация сложилась именно для сов. Они вынуждены почти каждый день через силу вставать рано утром на работу или учёбу. Это наносит серьёзный урон здоровью, — сообщили на портале.

Как отмечается в исследовании, опасность состоит в том, что у «сов» с утра продолжает вырабатываться мелатонин (гормон, отвечающий за сон). Поэтому люди с таким хронотипом чувствуют себя уставшими и раздражительными с утра.

При регулярном раннем подъёме, у «сов» может произойти гормональный сбой, а затем организм может перестать воспринимать инсулин и глюкозу.

Отмечается, что особенно опасно нарушать биологический ритм пациентам с сахарным диабетом.

Подводя итоги исследования, учёные отметили, что людям необходимо понимать индивидуальные особенности суточных ритмов организма и стараться их придерживаться.

Как писал NEWS.ru ранее, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что гормоны в организме человека вырабатываются согласно внутренним биологическим часам — циркадным ритмам, а главным из них является режим сна. Он не советует вставать очень поздно или очень рано, главное — каждый день просыпаться в определённое время. Также в одно время лучше всего и принимать пищу.