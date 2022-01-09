Учёные рассказали про влияние ожирения на COVID-19

Rоллектив зарубежных учёных установили, что ожирение может стать причиной тяжёлого течения коронавируса. Согласно результатам нового исследования, COVID-19 способен развиваться в жировой ткани человека. Специалисты отметили, что их работа позволит более точно установить связь между ожирением и тяжёлой формой вирусной инфекции. Документ опубликован в электронном архиве научных статей bioRxiv.

Наши результаты показывают, что жировая ткань поддерживает инфекцию SARS-CoV-2 и патогенное воспаление, — говорится в исследовании.

Учёные рассказали, что для проведения опытов использовалась жировая ткань людей, которые не болели коронавирусом, и пациентов, скончавшихся от COVID-19.

Ранее американские учёные из Института сердца в Лос-Анджелесе установили, что антитела, которые возникают у переболевших коронавирусом людей, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. По словам специалистов, антитела способны вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Речь идёт об аутоантителах, которые взаимодействуют с антигенами собственного организма. В исследовании приняли участие 177 добровольцев из медицинской сферы, которые переболели коронавирусом до появления вакцин. У испытуемых в течение полугода появлялись стойкие антитела, которые работали неправильно.