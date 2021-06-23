Совет Федерации одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий частным и ведомственным клиникам вакцинировать граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Документ вносит изменения в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».

Предполагается, что в рамках поправок будет введено бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в национальный календарь, в медучреждениях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с действующим законодательством.

Также уточняется, что вакцинация должна проходить в учреждениях независимо от их организационно-правовой формы.

Утверждение порядка обеспечения этих учреждений необходимыми вакцинами будет закреплено за правительством РФ и высшими исполнительными органами госвласти субъектов РФ.

Ранее стало известно, что за последние сутки на процедуру вакцинации от COVID-19 записалось рекордное количество жителей Москвы — около 60 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.