Совет Федерации одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий частным и ведомственным клиникам вакцинировать граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.
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Предполагается, что в рамках поправок будет введено бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в национальный календарь, в медучреждениях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС в соответствии с действующим законодательством.
Также уточняется, что вакцинация должна проходить в учреждениях независимо от их организационно-правовой формы.
Утверждение порядка обеспечения этих учреждений необходимыми вакцинами будет закреплено за правительством РФ и высшими исполнительными органами госвласти субъектов РФ.
Ранее стало известно, что за последние сутки на процедуру вакцинации от COVID-19 записалось рекордное количество жителей Москвы — около 60 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.