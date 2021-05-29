«Жуткий всхрап»: Мясников назвал причину плохого самочувствия после сна

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Знакомое многим «чувство разбитости» после ночного сна может быть сигналом опасного синдрома, заявил в эфире телеканала «​Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Подобные симптомы указывают на слип-апноэ (обструктивное апноэ сна).

Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого нёба ослаблены, ткани мягкого нёба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап! — сказал Мясников, отвечая на вопрос зрителя.

Если недуг не лечить, он приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройству настроения и депрессии, головным болям, эректильной дисфункции, а также к снижению памяти и концентрации внимания. Также слип-апноэ повышает риск преждевременной смерти.

Поможет человеку с такими симптомами врач-сомнолог, сообщил Мясников. Существует множество способов лечения недуга. Например, эффективно себя зарекомендовала СИПАП-терапия — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Ранее сообщалось, что Мясников призывал зрителей не употреблять фастфуд постоянно. По его словам, в числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, есть рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты.