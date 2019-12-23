Россияне начали чаще травиться различными веществами. По данным Минздрава, в прошлом году число людей, переживших токсическое воздействие на организм, увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В эту категорию вошли отравления лекарственными средствами, медикаментами и веществами немедицинского назначения. Какие именно вещества чаще всего наносят вред здоровью россиян, в ведомстве не уточнили. Об этом NEWS.ru спросил практикующих врачей скорой помощи.

Токсическое воздействие на организм россиян оказывает неумеренное потребление лекарственных препаратов. В последние годы выросло число таких обращений, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог бригады скорой помощи Михаил Николаев. В большинстве случаев люди перебарщивают со снотворными препаратами. Часть будущих пациентов реанимационной бригады делают это намеренно, часть — случайно превышают дозу, стремясь снять напряжение или успокоиться.

Случай с продюсером Бари Алибасовым, который якобы вместо сока выпил жидкость для прочистки труб, обсуждала вся страна. По словам врача, «последователей» у артиста среди народа более чем достаточно.

На второе место после таблеток я бы поставил химические соединения: средства для мытья посуды, очистки зеркал и полов. Эти вещества оказываются в желудках по рассеянности. Чаще такое случается с детьми, но и взрослые иногда попадают в нелепые ситуации. Михаил Николаев врач анестезиолог-реаниматолог бригады Скорой помощи врач анестезиолог-реаниматолог бригады Скорой помощи

Если ещё 10 лет назад карету скорой помощи чаще вызывали к людям, злоупотребляющим опиоидами, то сейчас вектор сместился в сторону психоактивных веществ. По словам Михаила Николаева, перебравшие с синтетическими наркотиками подростки и молодёжь — настоящая напасть для работников экстренной службы. Самые частые симптомы при таком типе отравления — головные боли, рвота, головокружение, в редких случаях бывают галлюцинации.

Россияне, объевшиеся белены (ядовитое растение семейства паслёновых), не только фразеологизм, а реальность в работе врачей скорой помощи. Как сообщил Михаил Николаев, несколько десятков таких случаев фиксируется в течение года. Употребление этой травы (чаще случайное) приводит к тяжёлому отравлению организма.

Ещё одну тенденцию последних лет отметил в беседе с NEWS.ru врач скорой помощи Григорий Бобинов. Россияне стали чаще травиться готовой едой из супермаркетов — салатами, готовой курицей, пловом. Такие вызовы поступают чаще от студентов или одиноких людей средних лет, которые много работают.

Даже если производитель соблюдает сроки хранения, такая пища чаще всего низкого качества. Её готовят из продуктов, срок годности которых заканчивается. Последствия бывают тяжёлыми — рвота, диарея, высокая температура. Я бы рекомендовал крайне осторожно употреблять эту продукцию. Григорий Бобинов врач скорой помощи врач скорой помощи

Кстати, при отравлении, по мнению медика, не нужно тратить деньги на дорогие препараты. Лучше всего помогают аспирин и обильное питьё — организм теряет много жидкости.

Количество алкогольных отравлений остаётся стабильным год от года, рассказали NEWS.ru медики. Чаще всего они случаются у людей, хронически злоупотребляющих некачественным спиртным. Напитки, содержащие метиловый спирт, уносят ежегодно тысячи жизней.