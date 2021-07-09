Врач рассказала, как безопасно заниматься сексом после вакцинации

Врач-сексолог Елена Малахова рассказала, как безопасно заниматься сексом после прохождения вакцинации. По её словам, если правильно всё делать, то можно легче перенести прививку, пишет Lenta.ru.

Она пояснила , что если расценивать секс как физическую нагрузку, то в данном случае переутомляться не стоит. Вместо ярких «акробатических» кульбитов стоит отдать предпочтение чему-то спокойному и расслабляющему. При этом важно понимать, кто из партнёров привился — мужчина или женщина. Первые занимаются сексом куда активнее.

Если же пренебречь рекомендациями специалистами, то возрастает риск тяжелее перенести вакцинацию. В частности, может подняться температура и наступить упадок сил. Малахова также призвала учитывать препарат, которым вакцинировался человек: у некоторых из них побочных эффектов больше, у других — поменьше.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поставил точку в вопросе — можно ли заниматься сексом во время прохождения вакцинации от коронавируса. Специалист заметил, что ничего плохого в этом нет.