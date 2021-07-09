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Врач рассказала, как безопасно заниматься сексом после вакцинации

14:59, 09 июля 2021
Фото: pixabay.com
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Врач-сексолог Елена Малахова рассказала, как безопасно заниматься сексом после прохождения вакцинации. По её словам, если правильно всё делать, то можно легче перенести прививку, пишет Lenta.ru.

Она пояснила, что если расценивать секс как физическую нагрузку, то в данном случае переутомляться не стоит. Вместо ярких «акробатических» кульбитов стоит отдать предпочтение чему-то спокойному и расслабляющему. При этом важно понимать, кто из партнёров привился — мужчина или женщина. Первые занимаются сексом куда активнее.

Если же пренебречь рекомендациями специалистами, то возрастает риск тяжелее перенести вакцинацию. В частности, может подняться температура и наступить упадок сил. Малахова также призвала учитывать препарат, которым вакцинировался человек: у некоторых из них побочных эффектов больше, у других — поменьше.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поставил точку в вопросе — можно ли заниматься сексом во время прохождения вакцинации от коронавируса. Специалист заметил, что ничего плохого в этом нет.

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