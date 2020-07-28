Россиянам посоветовали не увлекаться холодным чаем и кофе в жару

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Специалисты Роскачества рекомендуют не злоупотреблять в жаркую погоду холодным чаем и кофе из-за их повышенной калорийности.

По словам экспертов, в полуторалитровой бутылке охлаждённого чая содержится 40–50 граммов сахара. При этом максимальная ежедневная доза сахара, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 граммов. Кроме того, некоторые производители используют искусственные подсластители, которые могут спровоцировать сердечные заболевания и диабет.

В ведомстве отмечают, что бутилированные чаи по своему составу больше похожи на газированные напитки, чем на чай. В них в 10 раз меньше необходимых организму антиоксидантов, чем в чае из пакетика. Это означает, что полезные свойства таких напитков сводятся практически к нулю.

Любителям холодного чая эксперты рекомендуют его заваривать дома, а затем остужать в холодильнике. В чёрный чай можно добавить немного мяты и лимона, в зелёный — несколько долек апельсина.

Что касается холодного кофе, то он также чрезмерно калориен, поскольку производители стараются нейтрализовать горький вкус сахаром и сливками. В составе охлаждённого кофе также могут присутствовать подсластители и различные стабилизаторы кислотности. Специалисты рекомендуют перед покупкой холодного кофе читать состав и выбирать напиток с наименьшим содержанием сахара и консервантов.

Эксперты Роскачества также рекомендуют быть осторожными с любыми холодными напитками в жару. Их употребление может вызвать сбой в системе потоотделения. Вместо того чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, тело наоборот будет пытаться его сохранять. Это может привести к дополнительному перегреву при повышенной температуре воздуха на улице, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что теледоктор Александр Мясников рассказал о том, что употребление кофе может предотвратить цирроз печени. По словам медика, для этого необходимо выпивать от трёх до пяти чашек кофе ежедневно. Он также отметил, что этот напиток полезен людям с повышенным давлением. Кроме того, кофе способен снизить риск аритмии, инфаркта и даже повторного инфаркта.