Мясников рассказал, как употребление кофе может предотвратить цирроз печени

https://static.news.ru/photo/242a1796-c32c-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе натурального кофе.

Врач сообщил, что если выпивать в день от трёх до пяти чашек кофе, то можно предотвратить появление цирроза печени.

Доказано, что кофе (разумеется, речь идет о натуральном, а не о растворимом кофе) полезен при болезнях печени, предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак. Поэтому три-пять чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы, — сообщил Александр Мясников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что кофе способен положительно влиять не только на тех, у кого гепатит. Также этот напиток будет полезен людям с повышенным давлением. Кроме того, кофе способен снизить риск аритмии, инфаркта, и даже повторного инфаркта.

Александр Мясников добавил, что кофе при повышенном давлении можно употреблять только в случае, если человек пил кофе до того, как ему диагностировали гипертонию.

Как писал NEWS.ru ранее, доктор Мясников считает, что бубонная чума может перекинуться на Россию. Врач также отметил, что за последние 10 лет в мире было зафиксировано 20 тысяч случаев чумы. Заразиться ей можно, например, на Мадагаскаре и в Мозамбике.