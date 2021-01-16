Путин поручил подключить портал госуслуг к записи на вакцинацию от COVID

https://static.news.ru/photo/53e84e1e-5966-11eb-89d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут получать результаты тестов на коронавирус и записываться на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» с учётом ранее данных поручений ... проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции, — говорится в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.

Правительство обязано доложить о работах по данному поручению к 1 февраля 2020 года и далее отчитываться по данному вопросу раз в полгода.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация всех групп населения России от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».