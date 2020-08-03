Пульмонолог назвала способы восстановить лёгкие после COVID-19

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Заведующая пульмонологическим отделением № 1 Городской многопрофильной больницы № 2 Ирина Крошкина рассказала о нескольких способах восстановить лёгкие после коронавирусной инфекции.

По её словам, COVID-19 протекает непредсказуемо. А после болезни необходимо работать над лёгкими, чтобы помочь им быстрее восстановиться. Есть несколько упражнений, которые помогут в этом.

Делаете медленный вдох, считая до четырёх, а потом выдыхаете через соломинку — выдох должен быть в 1,5 раза длиннее вдоха. Считать надо уже до шести, — объяснила эксперт в интервью порталу «Доктор Питер».

Крошкина отметила, что после перенесённой болезни не стоит надувать шарики. Это сильно напрягает лёгкие, в результате чего может произойти пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости).

Кроме того, учёные не рекомендуют делать масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. Эфирное масло, попадая в респираторный тракт, может привести к альвеолиту (воспалительное поражение лёгочных альвеол с тенденцией к формированию фиброза).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года. По его словам, в это время начнётся вакцинирование граждан из группы риска. В первую очередь вакцина будет предложена медработникам и лицам, наиболее часто сталкивающимся с инфицированными людьми.