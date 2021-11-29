Психолог оценил влияние переименования QR-кодов на их восприятие россиянами

Вряд ли россияне станут лучше относиться к QR-кодам даже после их переименования в «паспорта здоровья», заявил психолог Павел Жавнеров. По его мнению, гораздо важнее, как QR-коды называют на местах: например, в ресторанах или кафе, чем в телевизоре, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Я думаю, это не повлияет. Как это не называй, чем больше разница в жизни человека по наличию или отсутствию у него QR-кода, тем больше он будет думать, что это принудительные вещи, и увеличится нежелание это делать. В разговорах постоянно упоминают QR-код. Вряд ли если даже на официальном уровне это будет переименовано, люди перестанут это называть так, как называют, — пояснил Жавнеров.

По его мнению, новый термин должен ассоциироваться у россиян со свободой. Психолог предложил поразмышлять вокруг формулировки COVID-free. Жавнеров уточнил, что «было бы здорово» называть QR-коды «COVID-free паспортом», чтобы люди ассоциировали их с «освобождением» от коронавируса.

Увидев «COVID-free паспорт», они скажут: «Я хочу его получить. С ним я могу идти куда хочу, потому что я клевый», — резюмировал он.

До этого РБК сообщил, что в администрации президeнта и правительстве обсуждают возможные названия документa, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медoтвод от вакцин смогут посещать общественные места при ввeдении ограничений. Среди возможных наимeнований назывались «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зелёный паспорт», «ковипaсс», «санитарный пaспорт».

Ранее Анатолий Вассерман назвал переименование QR-кодов бессмысленной мерой. По его мнению, QR-коды — это лишь ссылки на страницу в Интернете и люди к ним давно привыкли.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и «переназвать» их.