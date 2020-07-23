Профессор заявил, что заражения чумой в Монголии являются обычным явлением

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Два никак не связанных друг с другом случая заражения бубонной чумой на территории Монголии нельзя назвать вспышкой заболевания. Эти инциденты с заболеванием — обычное явление. Так в разговоре с журналистами заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Минздрава России, профессор Владимир Никифоров.

По его словам, чума в Монголии была и будет. Ежегодно в стране регистрируют несколько случаев заражения, и все об этом прекрасно знают. Как отметил Никифоров, в приграничной зоне уже провели все противоэпидемические мероприятия. Там привили местное население и запретили охоту на сусликов.

Профессор подчеркнул: чтобы не заболеть чумой, не нужно охотиться в Алтайском крае и в Забайкалье на сусликов и не контактировать с заражёнными животными.

Бубонная чума лечится антибиотиками, на сегодняшний день она полностью излечима, если только не упущено время и у больного не развился токсико-инфекционный шок, — цитирует Никифорова РИА Новости.

6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания нашли в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Эти регионы граничат с российскими Алтаем, Тувой, Бурятией и Забайкальем. Роспотребнадзор заявил, что держит под контролем ситуацию на трансграничных территориях.

Чуму вызывает бактерия Yersinia pestis. В Средние века из-за неё умирали десятки миллионов человек. Основным признаком заболевания является бубон — увеличенный из-за воспаления лимфатический узел. Вплоть до конца XIX века чума практически не лечилась, теперь она легко побеждается антибиотиками.

Как ранее писал NEWS.ru, Никифоров уверен, что России не грозит эпидемия чумы.