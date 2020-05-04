Профессор патофизиологии назвал условие для развития иммунитета к COVID-19

https://static.news.ru/photo/2f554b3a-8db3-11ea-ba40-fa163e074e61_660.jpg Антон Ершов Фото: www.sechenov.ru

Профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов пояснил, при каком условии может сформироваться устойчивый иммунитет к коронавирусной инфекции.

Он объяснил, что для формирования иммунитета необходимо, чтобы в организме продолжительное время находились B-клетки памяти. Они не позволяют заразиться вирусом повторно.

Антон Ершов отметил, что, как и в случае с гриппом, иммунитет от коронавируса будет не пожизненным. На всю жизнь иммунитет формируется только к видам вирусов, которые не подвержены мутации. Эксперт надеется, что устойчивость к коронавирусу будет держаться хотя бы до двух лет.

Проблема с нынешним коронавирусом в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для знакомства с этим вирусом. Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года, — привели слова профессора «Известия».

Он подчеркнул, что человек, который переболел коронавирусом в лёгкой форме, может повторно заразиться вирусом. Также не дают гарантии и случаи тяжелой формы COVID-19, так как организм человека тратит все силы на восстановление.

По словам Антона Ершова, лучшим условием для формирования иммунитета будет, когда болезнь проходит не в лёгкой и не тяжёлой форме, при этом пациент не злоупотребляет медикаментами.

Как писал NEWS.ru ранее, доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Георгий Фролов сообщил, что у многих людей выработается естественный иммунитет к коронавирусу. Однако его будет недостаточно без вакцины.