Проценко рассказал, как в России победить коронавирус

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией. В прямом эфире, организованном обществом «Знание», он отметил, что нельзя предотвратить заражение смертоносной инфекцией, но можно минимизировать тяжёлое течение заболевания с помощью прививки.

Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации, — подчеркнул Проценко.

Он добавил, что за время пандемии изменился портрет пациента и теперь появился аргумент в пользу вакцинации молодых людей, поскольку у 90% заболевших фиксируется штамм «дельта».

Его первая особенность — тяжёлое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую волну чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность — более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объём поражения лёгких. И ещё одно отличие — появились пациенты, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, эффективные против первых штаммов, — объяснил главврач больницы в Коммунарке.

Проценко добавил, что россиянам надо проявить гражданскую ответственность и сделать спасительные прививки. Они помогут снизить интенсивность возможной новой волны заболеваемости, так как являются единственным инструментом, способным подготовить организм к контакту с коронавирусом.

В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких — это самая большая свобода, которую мы должны ценить, — считает Проценко.

Ранее стало известно, что Денис Проценко не исключил вероятность ещё одной волны COVID-19 в России. Предотвратить её можно только путём вакцинации, сказал он. Он также указал на то, что высокий титр антител не относится к противопоказаниям к вакцинации. По словам Проценко, тем, кто переболел коронавирусом, необходимо привиться через полгода после выздоровления.