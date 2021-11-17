В России заболевших ОРВИ обяжут проходить тестирование на коронавирус

Все пациенты с ОРВИ будут обязаны обследоваться на коронавирусную инфекцию. Об этом на совещании по вопросам развития генетических технологий заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, уже вышло соответствующее решение в виде постановления главного государственного санитарного врача, сообщает РИА Новости.

Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, — пояснила глава ведомства.

Она добавила, что в настоящее время заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом снижается в России. По словам Поповой, добиться этого удалось благодаря общим мерам профилактики, включая введение нерабочих дней.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что острые респираторные вирусные инфекции вызываются примерно 15 разными возбудителями и коронавирус также относится к числу ОРВИ. Сам диагноз ставится на основании симптомов, а также трёх видов тестов, и отличить ОРВИ от коронавируса можно только после лабораторной диагностики.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что COVID-19 может маскироваться под любые болезни, а не только под ОРВИ. Это может быть любой симптом, вплоть до расстройства стула. Чтобы понять, может ли это быть коронавирусная инфекция, нужно проанализировать, мог ли человек от кого-нибудь заразиться. У самого же ОРВИ могут насчитываться десятки симптомов, а природа их может быть не только вирусной, но даже грибковой.