Получен ответ на вопрос о вакцинации от COVID-19 при псориазе

Людям, страдающим псориазом, рекмендуется пройти вакцинацию от COVID-19, поскольку коронавирус может усложнить течение кожной болезни. Об этом в интервью РИА Новости заявил дерматолог Алексей Сёмочкин.

По словам дерматолога, псориаз как таковой не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом, — отметил Сёмочкин.

Медик подчеркнул, что причиной для временного отвода от прививки может стать обострение псориатического процесса. Но определить этот фактор способен только врач. Поэтому попытки справиться с заболеванием различными мазями могут только усугубить ситуацию.

Домашние мероприятия по уходу за кожей лишь заглушают псориаз, не снимая его напряжённости. Внешне все может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени. Вакцина безусловно взаимодействует с иммунной системой организма, а значит при прогрессирующей стадии псориаза усилит обострение, — предупредил Сёмочкин.

Он также напомнил, что ряд заболеваний способен ухудшить и течение псориаза. К таковым относиться и COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что в республиканские медицинские учреждения Якутии начала поступать большая партия биопрепарата для лечения COVID-19, изготовленного на основе ягеля и коры берёзы. Разработкой препарата занимались якутские учёные. Он получил название «Бетукладин». В ноябре препарат прошёл государственную регистрацию.