Полиция объяснила пробки на въездах в Челябинск

Фото: Нетипичный Инцидент Челябинск/vk.com

Научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, что после снятия санитарных ограничений тем, кто любит заниматься спортом, нужно осторожнее подходить к тренировкам. Она пояснила, что люди могут первое время после самоизоляции переоценить свои возможности и получить серьёзную травму.

Нужно начинать с половинного объёма прежней нагрузки. Лучше не рисковать и входить в привычный режим постепенно. Если ориентироваться на то, что в течение двух месяцев происходит восстановление, то темп нагрузки...