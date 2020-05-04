Полиция объяснила пробки на въездах в Челябинск

Сотрудники ДПС начали пропускать в Челябинск только транспорт, «обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики» — на въездах город-миллионник возникли пробки.
На въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. <...> Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, — заявили в главном управлении МВД по Челябинской области.
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Как писал NEWS.ru, дополнительные проверки на дорогах Челябинской области начались 3 мая. В регионе выявили 682 заболевших COVID-19.
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