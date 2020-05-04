Здоровье

Полиция объяснила пробки на въездах в Челябинск

16:53, 04 мая 2020
Фото: Нетипичный Инцидент Челябинск/vk.com

Сотрудники ДПС начали пропускать в Челябинск только транспорт, «обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики» — на въездах город-миллионник возникли пробки.

На въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. <...> Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам, — заявили в главном управлении МВД по Челябинской области.

По информации РИА Новости, губернатор Алексей Текслер призвал усилить контроль на дорогах, возмутившись крайне низким индексом-самоизоляции по «Яндексу», отмеченным на выходных.

Как писал NEWS.ru, дополнительные проверки на дорогах Челябинской области начались 3 мая. В регионе выявили 682 заболевших COVID-19.

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