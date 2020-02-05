https://static.news.ru/photo/891ff584-47f9-11ea-8666-fa163e074e61_660.jpg Стив Джобс Фото: Inicons.Com/Whitehotpix/Global Look Press

Американский онколог Дэвид Агус объяснил, почему Стива Джобса нельзя было спасти от рака.

По его словам, глава Apple никогда не занимался профилактикой онкологии. Кроме того, он обратился к врачам слишком поздно. По мнению Агуса, перед тем как Джобс стал его пациентом, он получал неправильное лечение.

Врачи, к которым он обращался прежде, были неправы: они рекомендовали нутрициотерапию, а не операцию. И рак распространился по организму, — заявил Агус.

Как сообщает Life, онколог дал рекомендации по профилактике рака. По его словам, стоит принимать по 75 мг аспирина каждый день. Это снизит риск развития рака лёгких, толстой кишки и рака простаты на 46%, а других видов онкологии — на 30%.

Специалист отметил важность сбалансированного питания. Он подчеркнул, что каждый день употребляет в пищу курицу или рыбу, а раз в неделю — говядину.

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года в возрасте 56 лет. В октябре 2003-го у него был диагностирован рак поджелудочной железы.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что Джобс мог превратить любую компанию в очень дорогую. Гейтс назвал основателя Apple волшебником. По его словам, он мог «читать заклинания». Предприниматель подчеркнул, что Джобс был самым талантливым человеком в его жизни.