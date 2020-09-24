Онколог призвал не усердствовать сверх меры в диагностике рака

https://static.news.ru/photo/1288eba4-fe58-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вопросах диагностики рака следует сохранять здравый смысл. Делать томографию каждые полгода не требуется, так как от онконастороженности до канцерофобии — один шаг, предупредил врач-онколог.

Специалист обнародовал свой призыв в Twitter, где анонимно ведёт блог «Тихо! Идёт операция», сообщает «Царьград».

Он признал, что многие виды онкологических заболеваний в силу своего расположения в организме долго не дают о себе знать, например рак желудка. Тем не менее следует постоянно следить за самочувствием и при малейшем сбое насторожиться. Причины для этого могут быть разные: нарушение стула, изменение цвета родинок или сбой менструального цикла. Мужчинам медик также посоветовал обращать внимание на напор струи при мочеиспускании.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, врач рекомендовал постоянно проверять уровень сахара и давление, а при наличии проблем с желудком — регулярно делать гастроскопию.

Помимо этого важно регулярно проводить стандартные медицинские обследования, добавил онколог. Женщинам, по его словам, важно не забывать посещать гинеколога и делать маммографию — УЗИ молочных желёз. Всем, кому за 50, обязательно нужно делать рентген лёгких и колоноскопию.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики назвали необычный симптом рака поджелудочной железы. О его развитии могут свидетельствовать боли в спине.