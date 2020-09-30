Онколог объяснила, кому нельзя пить молоко и кефир

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Противопоказаниями к употреблению молока и молочной продукции являются не только лактазная недостаточность, но и ряд других неспецифических заболеваний, рассказала проктолог и онколог Елена Смирнова.

Лактазная недостаточность является прямым противопоказанием к употреблению молочных продуктов, так как это состояние развивается при дефиците фермента, который перерабатывает молочный сахар (лактозу). Поступившая в желудочно-кишечный тракт непереработанная лактоза приводит к тому, что микрофлора кишечника начинает производить углекислый газ, воду и молочную кислоту, раздувающие петли кишки, пишут «Актуальные новости».

Люди, не страдающие лактазной недостаточностью, могут ощутить ухудшение самочувствия при включении в рацион кефира, причём свежий продукт обладает слабительным действием, а настоявшийся два-три дня может спровоцировать появление запора. От употребления кефира стоит отказаться болеющим или болевшим ранее гастритом или энтеритом, предупредила врач.

Как писал NEWS.ru, употребление на завтрак некоторых продуктов может повлечь негативные последствия для здоровья, в частности привести к диабету и спровоцировать набор лишнего веса, заявила врач-диетолог Инна Кононенко.