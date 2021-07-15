Онищенко рассказал о положительной реакции организма на прививку

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, как распознать положительный эффект прививки от коронавируса. Это повышение температуры после введения препарата, приводит аргументы бывшего главного санврача России ФАН.

Это неприятный, но положительный признак, означающий, что организм реагирует на выработку антител.

Это значит, что организм адекватно реагирует на выработку антител. Это признак выработки иммунитета. Иногда он вырабатывается без температуры. Не нужно здесь нагнетать негатив, — сказал Онищенко.

Накануне депутат ГД раскритиковал власти за намерение снова ввести нерабочие дни. Принимать решение о локдауне могут только эпидемиологи, считает Онищенко. Он добавил, что в России локдаун — это просто форма речи. Его мало кто соблюдает.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что побочные реакции от второго компонента вакцины от коронавируса могут быть гораздо активнее, чем от первого. Реакция на первый компонент может отсутствовать вовсе, а второй способен вызывать её эффективные проявления.