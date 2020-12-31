Новогодняя традиция: врачи рассказали о скрытой опасности бани

По старой доброй традиции в новогодние праздники многие россияне отправятся в баню. Высокие температуры тренируют сердечно-сосудистую систему, помогают организму избавиться от шлаков и улучшают обменные процессы. Однако некоторым категориям людей париться всё-таки противопоказано. Пренебрежение правилами безопасности в данном случае может усугубить течение болезней и даже привести к летальному исходу. О том, как баня действует на организм и кому следует от неё отказаться, — в материале NEWS.ru.

Походы в парную тренируют работу сердечно-сосудистой системы. Это происходит за счёт резкой смены температуры воздуха. Всё дело в том, что в условиях жары сосуды у человека расширяются, по ним усиливается кровоток. Затем, после выхода из бани, сердце успокаивается, сосуды сужаются. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Подобные нагрузки могут не выдержать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особую опасность для них представляет купание в холодной воде после бани — риск остановки сердца повышается в разы. А вот пациенты с варикозным расширением вен в парной могут столкнуться с отрывом тромба, предупреждает Кондрахин.

Походы в баню также противопоказаны пациентам с заболеваниями лёгких, эндокринологическими проблемами и с онкологией. Высокие температуры в таком случае могут только усугубить состояние, отмечает терапевт. При этом парная подходит людям с заболеваниями почек. В ней у человека расширяются мочеточники, что облегчает выход камней и песка из организма.

Отдельно хотел бы отметить, что баня абсолютно несовместима с крепкими напитками. Из-за активной работы сердца алкоголь в парной начинает резко поступать во все капилляры организма и почти моментально усваивается. Во-первых, это приведёт к тому, что человек может быстро оказаться дезориентированным. Во-вторых, при высоких температурах воздуха у выпивших людей нередко поднимается давление, что может повлечь за собой гипертонический криз и даже инсульт. При посещении бани вместо алкоголя следует пить много чистой воды. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

Влияние на кожу

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Нередко баню посещают любительницы спа-процедур. И не зря. Ведь высокие температуры воздуха способствуют раскрытию пор и детоксикации всего организма, в частности кожи лица и тела. Об этом NEWS.ru рассказала дерматолог и специалист превентивной медицины Юлиана Чечурина.

Тепловой стресс, который можно усилить при помощи веника из берёзы или дуба, стимулирует микроциркуляцию кожи, избавляет её от ороговевших клеток и улучшает трофику тканей. По этой причине после банных процедур полезно использовать различные косметические средства, отмечает Чечурина.

Хочу обратить внимание, что практически все уходовые процедуры необходимо проводить только после посещения бани. Всё дело в том, что различные маски и кремы препятствуют потоотделению. До парной допускается только мягкое очищение кожи, увлажнение губ гигиенической помадой, а также нанесение энзимного пилинга, так как он хорошо работает во влажной среде, которая царит в бане. Последнее средство следует держать [на коже] не более пяти минут, а после смыть прохладной водой. Юлиана Чечурина косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины косметолог, дерматолог, специалист anti-age и превентивной медицины

При этом посещение бани противопоказано людям с угревой болезнью, свежими рубцами и с гиперчувствительной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Горячий воздух в таких случаях может вызвать обострение или покраснения.

Также от парной следует отказаться людям, которые недавно побывали на процедуре химического пилинга, лазерного лечения кожи или же делали какие-либо инъекции, отмечает дерматолог.

С осторожностью баню рекомендуется посещать людям с сухой кожей и куперозом. При этом заболевании резкая смена температуры воздуха может ухудшить состояние сосудов, подытожила Чечурина.