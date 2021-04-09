Невролог назвала неочевидный признак болезни Паркинсона

https://static.news.ru/photo/874049aa-9ac6-11eb-9bd5-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Нарушение обоняния может говорить о начале болезни Паркинсона, рассказала журналистам заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52 Вера Пшеничникова. Медик отметила, что первые признаки дрожательного паралича проявляются задолго до тремора.

Она посоветовала не игнорировать подобные проблемы с органами обоняния. По её словам, тяжёлый недуг «стартует» с неправильной моторики, но во врачебной практике это не всегда так — заболевание иногда проявляется намного раньше и развивается на протяжении многих лет, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

На самом деле заболевание начинается за 10 лет, иногда за 20 лет. Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают, и начинается он с нарушения обоняния. Болезнь Паркинсона — это системная болезнь головного мозга. Начинается с нарушения обоняния, сна, снижения работоспособности, — добавила Пшеничникова.

Врач отметила, что сами симптомы беспокоят человека годами, после чего он начинает чувствовать тяжесть в плечах. Таких пациентов наблюдают у неврологов и лечат от остеохондроза, однако это всё стадии болезни Паркинсона.

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