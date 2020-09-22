Названы заболевания, ухудшающие прогноз пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5f1f0f08-fd3a-11ea-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина рассказала, что прогнозы пациента с коронавирусом ухудшают сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертензия.

Надо понимать, что если мы говорим о коронавирусе, то здесь есть три составляющих. Первая — сам вирус. Мы его очень неплохо теперь изучили. <...> Мы знаем тройку заболеваний, которые чётко ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, — цитирует специалиста РИА Новости.

Также, по словам Драпкиной, существует расхожее мнение о пользе тех или иных веществ и продуктов для профилактики коронавируса. В частности, называются цинк и имбирь. Подтверждать их эффективность эксперт не стала, поскольку соответствующих исследований не проводилось, но заметила, что «можно попробовать».

Ранее NEWS.ru сообщал, что всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно ждать в любой момент, говорят медики. Большинство из них сходятся во мнении, что справиться с пандемией окончательно удастся лишь после успешной вакцинации. В нашей стране она уже началась. Однако это вызвало немало споров и вопросов, так как заключительный этап испытаний не завершён. Он проходит параллельно с иммунизацией населения и массовым производством.