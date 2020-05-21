Стало известно, кто первым в РФ получит вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/86fe3af4-9bcd-11ea-ae5a-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне из группы риска станут первыми, кто получит пока ещё не созданную вакцину от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, такой подход к вакцинации будет использован, в случае если в России не удастся сразу наладить масштабное производство лекарства, сообщает РИА Новости.

Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации, — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заболевание коронавирусной инфекцией в лёгкой форме в среднем длится около двух недель. В Роспотребнадзоре напомнили, что окончательные выводы о выздоровлении больного можно сделать только по результатам ПЦР-теста.