Стало известно, кто первым в РФ получит вакцину от коронавируса

Россияне из группы риска станут первыми, кто получит пока ещё не созданную вакцину от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, такой подход к вакцинации будет использован, в случае если в России не удастся сразу наладить масштабное производство лекарства,
Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации, — отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заболевание коронавирусной инфекцией в лёгкой форме в среднем длится около двух недель. В Роспотребнадзоре напомнили, что окончательные выводы о выздоровлении больного можно сделать только по результатам ПЦР-теста.
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