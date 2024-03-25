Назван неожиданный секрет борьбы с сединой TechInsider: красное мясо поможет защитить волосы от ранней седины

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Вегетарианцы гораздо чаще сталкиваются с ранней сединой, так как их рацион содержит слишком мало витамина B12, пишет TechInsider. Авторы напомнили, что этот витамин, необходимый для регенерации меланоцитов, содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.

Если вы вегетарианец, вероятно, вы будете седеть быстрее. Общеизвестно, что веганским диетам не хватает витамина В12, который в изобилии содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах. Этот витамин необходим для регенерации клеток, в том числе меланоцитов, и без достаточного его количества в вашем рационе это может привести к поседению ваших волос, — сказано в публикации.

Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от курения, так как токсины из сигарет вызывают окислительный стресс, разрушая здоровые клетки кожи головы, которые вырабатывают меланин.

Ранее ученые провели исследование, определив четыре основных типа сна. Участников эксперимента удалось разделить на тех, кто спит крепко, любителей вздремнуть, страдающих бессонницей, а также тех, кто отсыпается только по выходным. В исследовании, которое заняло 13 лет, приняли участие 3683 человека. Эксперимент среди прочего показал связь между паттернами сна и здоровьем.