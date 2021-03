Нарколог рассказал о роли наследственности в тяге к курению

https://static.news.ru/photo/7c9b78a2-8e4c-11eb-9bb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предрасположенность к любой зависимости, включая курение, может передаваться по наследству, заявил врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров.

Медик в беседе с телеканалом «Звезда» отметил , что появление вредных привычек обуславливается психологическим типом личности, определяемым в том числе наследственностью, и рядом других факторов.

Это доказано в отношении алкоголизма, в отношении наркомании и так далее. Теоретически это возможно, если в роду были зависимые, [человек] быстрее станет зависимым от никотина и табака, это так. Там целый комплекс сложной нейрохимии, которая, естественно, тоже определяется и кодируется наследственным фактором, — рассказал Егоров.

Нарколог указал, что у некоторых людей даже в случае длительного курения не формируется зависимость. Этот факт подтверждает связь склонности к вредным привычкам с наследственностью.

Есть люди, которые курят годами и не приобретают от этого зависимость, легко могут бросать, воздерживаться и так далее, а кто-то достаточно быстро в это втягивается, — пояснил медик.

