Проценко показал лёгкие курильщика вейпов

https://static.news.ru/photo/7626a986-89c6-11eb-8eab-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Проценко / Телеграм-канал

Главврач Коммунарки (главного ковидного госпиталя Москвы) Денис Проценко опубликовал фото лёгких курильщика вейпов и электронных сигарет. Он объяснил, что электронные средства приводят к новой болезни лёгких — EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury — повреждение лёгких вследствие курения E-сигарет.

К чему приводит курение электронных сигарет и вейпинг? К появлению нового заболевания — EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury. Сегодня такая пациентка оказалась в отделении реанимации нашей клиники. 20 лет ребёнку, — опубликовал пост в своём Telegram-канале Проценко.

EVALI характеризуются определённой КТ-картиной «матового стекла». Американские медики отметили, что E-сигареты сильно нагревают смесь никотина, ароматизаторов и других химических соединений, которые попадают в организм при вдохе. За последние 10 лет использование таких сигарет и вейпов многократно увеличилось.

В 2019 году новая болезнь была зарегистрирована после того, как медики получили данные о трёх тысячах случаев заболевания. В 68 из них наступала смерть от EVALI.

Как ранее писал NEWS.ru, способы определения коронавируса по кашлю разрабатывают в настоящее время несколько групп исследователей. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.