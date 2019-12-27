Внезапно набранные килограммы мало кого могут порадовать. И если в молодости на вашу фигуру зачастую не влияют даже ежедневные походы в сети фастфуда, с возрастом на ней может сказаться даже несколько кусков торта. О том, почему с годами люди больше подвержены набору веса, NEWS.ru поговорил с экспертами.

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев пояснил, что обычно люди начинают толстеть в период с 35 до 45 лет, а некоторые даже раньше. Это происходит из-за замедления метаболизма в связи с уменьшением концентрации жиросжигающих гормонов, в частности, тестостерона. Норма их содержания в организме зависит от многих факторов и может варьироваться. Отклонения не всегда удаётся распознать посредством анализа, заявил специалист.

Не сложно догадаться, что у людей изначально склонных к полноте выше риск располнеть к 30-40 годам. Чтобы предотвратить увеличение веса, эксперт рекомендовал с возрастом тщательней следить за своим питанием и реже позволять себе «лишний кусочек».

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Эндокринолог Ольга Юрова, в свою очередь объяснила появляющиеся с годами лишние килограммы проблемами с поджелудочной железой. Эксперт отметил, что они, в частности, замедляют метаболические процессы в организме.

К сожалению, от этого мало кто застрахован. Хотелось бы посоветовать людям проводить генетические исследования на предрасположенность к лишнему весу, а также развитию сахарного диабета второго типа. Это заболевание напрямую связано с набором лишнего веса. В дальнейшем можно обратиться к более детальному исследованию поджелудочной железы. При выявлении даже незначительных нарушений необходима грамотная диета и фармакотерапия, которая способна предотвратить развитие очень многих заболеваний. Обратиться к специалистам стоит, если вы замечаете, что съедаете тот же набор еды, посещаете спортзал, но вес при этом начал увеличиваться. Ольга Юрова эндокринолог эндокринолог

Специалист также посоветовала провести исследование на переносимость продуктов. Оно поможет понять, какая пища оказывает токсический эффект на организм и может способствовать набору лишнего веса.

Помимо прочего, диетолог рекомендовала акцентировать внимание на работе половой системы. Следует сдать анализы на уровень тестостерона, прогестерона, а также фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

Они вырабатываются как у мужчин, так и у женщин. Только у сильного пола преобладает тестостерон, у слабого — эстрогены. Если есть нарушение синтеза половых гормонов, то необходима грамотная коррекция. Это тоже влияет на набор лишнего веса, повышающего риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий, которые могут принимать необратимую форму, — пояснила Юрова.

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