На аппаратах ИВЛ в Москве находятся 544 больных коронавирусной инфекцией

В Москве к аппаратам ИВЛ, по данным на 31 декабря, подключены 544 человека. Об этом сообщил столичный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По информации ведомства, в Москве за 24 часа выявлено 2739 новых случаев заражения коронавирусом и 691 человек было госпитализировано. На ИВЛ находятся 544 человека.

За сутки от коронавируса вылечились 2726 пациентов. Общее число выздоровевших увеличилось до 1,87 млн человек.

Скончалось за сутки 69 пациентов, у всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию, а также был подтверждён диагноз «пневмония».

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 72% до 71,4%. Один раз привились от коронавируса 6,7 млн жителей столицы, а полную вакцинацию прошли 6,3 млн.

На этой неделе врач — терапевт-токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что увеличить защиту от «омикрона» во много раз может гибридный иммунитет, который может выработаться у тех людей, которые успели переболеть коронавирусом, а затем вакцинироваться.