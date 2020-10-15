Мурашко назвал условия госпитализации при коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/b084f1e8-0ed1-11eb-9468-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если амбулаторное лечение при коронавирусе оказывается неэффективным, то на третьи сутки заболевший должен направляться в стационар. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В случае неэффективности лечения на третьи сутки должна произойти оценка, в случае неэффективности амбулаторной терапии пациент именно в этот срок должен направляться в стационар, не позднее, поскольку это влияет на исходы, — заявил министр на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава заявил, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться последних числах ноября. Такой срок связан с тем, что «контроль качества вакцин должен быть обеспечен». Мурашко рассказал, что одна из производственных площадок выпустила партию вакцины для гражданского оборота, сейчас она проходит тестирование.

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