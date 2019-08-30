https://static.news.ru/photo/ae3455e8-cbb9-11e9-a67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН"Москва"

Масштабная вакцинация против гриппа стартует в Москве с 4 сентября. В столице будут работать 65 мобильных прививочных пунктов, 34 из которых – на станциях метро и МЦК.

Кроме того, прививки можно будет сделать в московских парках, во флагманских центрах госуслуг «Мои документы», а также павильона «здоровая Москва».

Для вакцинации достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Перед прививкой врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Вся процедура займёт не более 10-15 минут, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для школьников прививок. В перечень вошли вакцины от туберкулёза, гепатита В, гриппа, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, эпидемического паротита и краснухи.